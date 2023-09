Dona da Centauro e FitDance está com mais de 2 mil vagas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/09/2023 - 5:27 Compartilhe

O Grupo SBF, dono da Centauro, Nike, NWB, FitDance, X3M, OneFan e Studio 78, abre mais de 2 mil vagas, com oportunidades de efetivação, para o período de Black Friday e Natal.

As oportunidades contemplam contratações para os cargos de assistente de loja, assistente de depósito e vendedores, para atuação nos centros de distribuição e em lojas da Centauro e da Nike, em todo o Brasil. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Centauro e da Físia, distribuidora da Nike no Brasil, até o dia 20 de novembro.

Para participar do processo de seleção é preciso ter mais de 18 anos e comprovar a conclusão do Ensino Médio. Para atuação como vendedor ou vendedora, o candidato deve ter experiência de no mínimo seis meses na área de vendas, enquanto para as posições de assistente de loja e de depósito não há necessidade de experiência prévia de trabalho.

A companhia oferece vale-transporte e vale-refeição em todas as posições. Os interessados passarão por um processo seletivo on-line com as consultorias parceiras e, em seguida, por entrevistas presenciais com a liderança de lojas.

