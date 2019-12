Dommo avisa sobre possível inadimplência em contrato de afretamento com OSX

A Dommo Energia avisa sobre potencial default relativo ao contrato de afretamento da plataforma FPSO OSX-3. O contrato, firmado com a OSX 3 Leasing BV. A empresa explica que está atualmente finalizando a revitalização do Campo de Tubarão Martelo, e há investimentos significativos necessários durante os próximos 60 dias para finalizar o plano de revitalização. “Essa inadimplência poderá ser necessária para evitar qualquer risco de restrição de liquidez enquanto a Dommo Energia conclui o plano de revitalização.”

Citando as projeções da companhia e cautela necessária devido à natureza arriscada dos negócios, a Dommo Energia afirma no fato relevante que acredita “que pode precisar utilizar uma parcela maior de sua receita de vendas de petróleo para concluir o plano de revitalização, que, em última análise, acredita ser no interesse de todas as partes envolvidas”.

Nesse caso, a Dommo deixaria de pagar o afretamento na próxima comercialização de óleo, programada para o final de dezembro, e “potencialmente” a seguinte, no primeiro trimestre de 2020.

Por fim, a Dommo Energia diz que as partes pretendem discutir possíveis aditivos aos termos do afretamento para alinhar os pagamentos devidos ao fluxo de caixa projetado pela companhia e aos gastos operacionais e de capital.