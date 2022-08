Domino’s perde disputa no delivery e fecha lojas na Itália

Ansa 10/08/2022 - 11:03 Compartilhe

BRUXELAS, 10 AGO (ANSA) – A americana Domino’s, uma das maiores redes de pizzarias do mundo, fechou suas lojas na Itália devido ao aumento da concorrência no mercado de delivery por causa da pandemia de Covid-19.

A marca havia desembarcado no “Belpaese” em 2015, e a operação italiana era administrada pela empresa ePizza SpA. Em abril, essa companhia pediu uma proteção judicial de 90 dias contra eventuais ações de credores, mas o prazo terminou no mês passado, sem que ela obtivesse uma injeção de capital para pagar as dívidas.

Com isso, a ePizza decidiu fechar todas as lojas da Domino’s Pizza na Itália. No documento em que pedia medidas protetivas contra credores, a empresa apontava uma queda drástica nas receitas durante a pandemia e o aumento da concorrência no mercado de delivery, que ganhou novos players nos períodos de lockdown, incluindo pizzarias menores e mais tradicionais.

O sistema de delivery era o grande chamariz da Domino’s para atrair os consumidores italianos, que passaram a ter uma oferta maior para comer pizza em casa por causa da pandemia. Além disso, a ePizza também citou como motivo da crise o alto custo das matérias-primas.

O plano da rede era abrir até 880 lojas na Itália, mas chegou a ter no máximo 29, número que caiu para 27 no começo deste ano.

