Dominicana Marileidy Paulino bate recorde olímpico e ganha ouro nos 400m rasos em Paris

A dominicana Marileidy Paulino conquistou a medalha de ouro nos 400 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (9), um ano depois de ter se sagrado campeã mundial da prova.

Paulino também bateu o recorde olímpico no Stade de France, com o tempo de 48s17, melhorando sua melhor marca pessoal em 59 centésimos.

A medalha de prata ficou com Salwa Eid Naser (48s53), do Bahrein, e o bronze foi para a polonesa Natalia Kaczmarek (48s98).

Este foi o primeiro ouro da República Dominicana nos Jogos de Paris, depois dos bronzes conquistados pelos boxeadores Yunior Alcántara e Cristian Pinales.

É também a sexta medalha olímpica para o atletismo dominicano em toda a história dos Jogos e o primeiro ouro para uma mulher.

Marileidy Paulino ganhou destaque no cenário internacional nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando conquistou duas medalhas de prata, nos 400m e no revezamento 4x400m misto.

No Mundial de Atletismo de Eugene, em 2022, também foi vice-campeã nos 400m, mas conseguiu o ouro no revezamento. O título na prova individual veio no ano seguinte, em Budapeste.

