Domingo termina sem gols nas oitavas de final da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 23:25 Compartilhe

O equilíbrio foi tão grande neste domingo pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro que os três jogos disputados terminaram empatados e sem gols. As vagas nas quartas, portanto, serão definidas nos jogos de volta, na casa dos times de melhores campanhas. Quem vencer segue em frente. Em caso de outro empate, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Em Caxias do Sul (RS), o Caxias até foi melhor, porém, esbarrou no forte poder defensivo do Ceilândia-DF. A situação foi parecida para o Maranhão-MA que em casa até tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Retrô, atual vice-campeão pernambucano.

O Ferroviário-CE, dono da melhor campanha, foi até o interior da Paraíba e empatou com o Nacional-PB. Agora o time cearense vai decidir a vaga em casa.

A rodada de ida teve quatro jogos sábado e será finalizada na segunda-feira, com o jogo entre Bahia de Feira-BA e Nacional-AM. A partida, antes marcada para sábado, foi adiada por conta da morte do atacante Deon, do Bahia de Feira, durante um treinamento durante a semana.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DA SÉRIE D:

SÁBADO

Atlético-CE 1 x 2 Sousa-PB

Ferroviária-SP 1 x 0 Anápolis-GO

Camboriú-SC 1 x 0 Athletic-MG

Patrocinense-MG 0 x 0 Portuguesa-RJ

DOMINGO

Nacional-PB 0 x 0 Ferroviário-CE

Caxias-RS 0 x 0 Ceilândia-DF

Maranhão-MA 0 x 0 Retrô-PE

SEGUNDA-FEIRA

19h

Bahia de Feira-BA x Nacional-AM





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias