‘Domingo saberemos quem é mais forte’, diz Sinner sobre Alcaraz

ROMA, 17 MAI (ANSA) – Após derrotar o norte-americano Tommy Paul e seguir para a disputa do título do Masters 1000 de Roma, o tenista italiano Jannik Sinner afirmou que no próximo domingo (18) os torcedores vão descobrir “quem é o mais forte” entre ele e o outro finalista, o espanhol Carlos Alcaraz.

“Domingo será uma partida diferente novamente. Se eu quiser jogar no mesmo nível, tenho que elevar o nível. Depende também das condições, vamos ver. Independentemente do resultado, estou feliz com o que fiz”, afirmou o tirolês.

Na sequência, Sinner explicou que é bom jogar contra Alcaraz antes de dois Grand Slams, porque ele e o adversário espanhol são diferentes e, quando ambos se enfrentam, o “nível é alto”.

“Saberemos no domingo quem é mais forte entre eu e Carlos”, acrescentou.

De acordo com o tenista italiano, quando os dois jogam um contra o outro “o nível é alto porque nos pressionamos para fazer coisas que não fazemos”. “Mas esta partida é diferente para mim, estou em uma situação que nunca vivi. Só quero ver onde estou”, concluiu.

Ontem, Sinner ampliou para 26 jogos sua sequência invicta e avançou para a finalíssima contra Alcaraz, que foi o último a vencê-lo, na final do ATP 500 de Pequim, em outubro de 2023.

