Domingo de festa no esporte italiano liga alerta no governo

ROMA, 10 JUL (ANSA) – A Itália terá neste domingo (11) um dia de muita emoção no âmbito esportivo, o que fez o governo ligar o alerta para possíveis riscos de aglomerações e de desrespeito a normas sanitárias.

Além da final da Eurocopa contra a Inglaterra, às 16h (horário de Brasília), o país vai parar algumas horas antes para acompanhar a decisão do Grand Slam de Wimbledon entre o tenista italiano Matteo Berrettini e o líder do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic.

Enquanto a Azzurra busca seu segundo título europeu e o retorno às glórias após o fracasso da não classificação para a Copa de 2018, Berrettini é o primeiro italiano na história a chegar à final de Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis mundial.

“Amanhã será uma jornada extraordinária para o esporte italiano.

Vão terminar a Eurocopa de futebol e o torneio de Wimbledon, tendo os azzurri como grandes protagonistas. Será uma bela alegria após meses terríveis”, disse o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, neste sábado (10).

No entanto, ele alertou que “esses momentos de orgulho nacional” não podem fazer as pessoas se esquecerem que “a partida para derrotar a Covid ainda não foi vencida”. “Apoiemos os nossos campeões com responsabilidade, recordando as regras de distanciamento e utilizando as máscaras corretamente”, acrescentou.

A Itália registrou diversas aglomerações de torcedores durante a Euro, e o governo vem demonstrando preocupação com a disseminação da variante Delta do coronavírus Sars-CoV-2, que já responde por um em cada cinco novos casos de Covid no país.

Além disso, diversas nações, como o Reino Unido, registraram focos de disseminação da variante a partir de aglomerações de torcedores nas últimas semanas. “Eu peço para as pessoas pelo menos usarem máscara. Tudo bem festejar, mas com bom senso”, disse o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, que barrou a instalação de um telão na cidade para acompanhar a partida.

A Itália já vive um momento de alta nos casos diários de coronavírus, embora ainda muito longe do pico e com as mortes mostrando tendência de queda – foram 1,4 mil contágios e 12 óbitos neste sábado.

Cerca de 40% da população já está totalmente vacinada, o que vem impedindo uma explosão nos números da pandemia. (ANSA).

Veja também