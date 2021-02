Domingo de carnaval terá chuva em grande parte do país

O de carnaval será chuvoso em boa parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para 18 estados e o Distrito Federal.

Receberam alerta laranja, que indica perigo real de chuva, o leste, centro e sul do Amazonas; os estados do Pará, do Tocantins e de Rondônia; quase todo o Goiás; o Distrito Federal e as regiões noroeste, sul e do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.

O Inmet emitiu alerta amarelo, com perigo potencial de chuva, para o Ceará; o Piauí; o oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco; o oeste da Bahia; o norte, o centro, o leste e a Zona da Mata de Minas Gerais; a região serrana do Rio ; o sul de Mato Grosso; o norte e sul de Mato Grosso do Sul; o sudoeste de Goiás; quase todo o estado de São Paulo; o litoral do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; e a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Além das chuvas, o litoral do Rio Grande do Sul tem alerta amarelo para fortes ventos costeiros.

Os alertas não significam que as chuvas ocorrerão durante todo o dia. Os temporais poderão vir na forma de tempestades em horários concentrados, principalmente à noite ou no fim da tarde, após forte calor.

