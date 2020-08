Domingo agitado e com muitos gols na Série C; Veja o resumo Brusque, Volta Redonda, Londrina e Ferroviário conseguiram vencer seus compromissos

A 4ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com cinco jogos. Destaque para o Londrina, Volta Redonda, Brusque e Ferroviário que venceram seus compromissos.

Confira um resumo do dia abaixo:



Londrina x Boa Esporte



O nome do jogo no Estádio do Café foi o atacante Júnior Pirambu, que marcou 2 gols e deu os três pontos ao Tubarão. Com o resultado, a equipe chega aos 5 pontos e aparece na quinta posição da chave B. O Boa é o penúltimo do grupo, com 2 pontos.

São José x Volta Redonda



No outro jogo do grupo A, o Volta Redonda conseguiu surpreender o São José fora de casa e com tarde inspirada de Saulo, o time carioca venceu por 2 a 0. Agora, o Voltaço é o líder do grupo B, com 10 pontos. O Zequinha é o quarto, com 6 pontos.

Brusque x Ituano



O Brusque confirmou a excelente fase que vive e dentro de casa superou o Ituano por 2 a 0. Os gols saíram através de Johnny e Alex Sandro. Com isso, o Brusque chegou aos 9 pontos e está na vice-liderança do grupo B. O clube paulista é o 7º, com 4 pontos.

Remo x Vila Nova



Em Belém do Pará, Remo e Vila Nova não conseguiram balançar a rede e terminaram empatados sem gols. Com o resultado, o Remo é o vice-líder do A, com 8 pontos. O Vila é o quinto, com 5 pontos.

Treze x Ferroviário



No jogo que fechou o dia, o Ferroviário não tomou conhecimento e atropelou o Treze fora de casa. Com gols de Willian, Diego Lorenzi e Wesley, o Ferrão chegou aos 7 pontos e fica na 3ª posição do grupo A. O Treze é penúltimo da chave, com 1 ponto.

