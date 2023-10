‘Domingão com Huck’: filho de Faustão enfrentará primogênito de Gugu em Batalha do Lip Sync

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 11:28 Compartilhe

A Batalha do Lip Sync, do programa ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, é um dos grandes sucessos do programa. E a próxima atração, que será exibida no dia 8 de outubro, contará com uma batalha entre filhos de dois apresentadores famosos.

João Guilherme Silva, herdeiro de Faustão, enfrentará João Augusto Liberato, primogênito de Gugu Liberato. O anúncio foi feito por Luciano Huck no palco do programa neste domingo, 1º.

Assista ao vídeo abaixo:

VEM AÍ ✨ João Augusto Liberato (Filho de Gugu) e João Guilherme Silva (Filho de Faustão) vão ser a próxima dupla na Batalha do Lip Sync. #Domingão

pic.twitter.com/ujJwoFyEqk — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 1, 2023

