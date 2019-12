A cantora Pabllo Vittar foi longe demais. É que ela será jurada especial do programa Queen of Drags, que vai ao ar nesta quinta, 5, no canal ProSieben, da TV alemã. Na atração, comandada pela modelo Heidi Klum, Pabllo terá a oportunidade de fazer performance de Flash Pose.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.