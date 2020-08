Domènec pede tempo para time recuperar ritmo e voltar a vencer Técnico do Flamengo afirma que os 24 dias parados tem pesado no desempenho abaixo do esperado do time do Flamengo no início do Campeonato Brasileiro. Treinador catalão acredita que com mais tempo de treinamentos e ritmo de jogo, equipe voltará a ser vencedora.