Domènec analisa cenário pós-pandemia e pede tempo para Fla evoluir Treinador do Flamengo falou após o empate contra o Grêmio, por 1 a 1, sobre as dificuldades de não conseguir treinar pela sequência grande de jogos e pediu mais tempo para Flamengo conseguir se ajustar no Campeonato Brasileiro e no restante da temporada.