Dome Torrent explica por que fez só uma troca durante jogo do Flamengo Treinador ressaltou o fato do Flamengo jogar em um intervalo de 48h

Até aos 49 minutos da etapa final, quando Pedro marcou pela segunda vez e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, o Flamengo ia empatando com o lanterna do Brasileirão. Por mais que o time tenha dominado o confronto no Maracanã, Domènec Torrent terminou o duelo com apenas uma troca feita – Lincoln no lugar de Gerson – e explicou o motivo na entrevista após a partida.

– Primeiro estava feliz com a atuação do time. Em segundo, como vamos ter um jogo em 48h e vamos trocar muito jogadores, foi por isso. Estava feliz com os extremos, com o Bruno e Michael. Trocamos um jogador por estar muito cansado, atuou em muito jogos consecutivos, que foi o Gerson. Tenho na cabeça que vamos trocar muitos jogadores para o próximo jogo em 48h. Não é fácil jogar essa partida, mas temos que estar prontos. Foram por esses dois motivos. Primeiro porque estava feliz com todos, mas estava também deixando para o próximo jogo – afirmou Domènec Torrent após a vitória no Maracanã.

Depois de enfrentar o Goiás, nesta terça, em partida atrasada da 11ª rodada, o Flamengo entra em campo na quinta-feira, contra o Bragantino, em São Paulo.

