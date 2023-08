Dolly Parton canta ‘Let It Be’ com ex-Beatles em novo álbum

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 18:04 Compartilhe

Os dois ex-integrantes vivos da banda britânica The Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, interpretam sua célebre “Let It Be” no novo álbum da estrela americana do country Dolly Parton, anunciou a cantora, 77, nesta sexta-feira (18).

Dolly lançará seu 49º álbum, “Rockstar”, em 17 de novembro, com nove títulos originais e 21 interpretações de antigos sucessos do rock e pop, entre eles “Let It Be”, segundo comunicado divulgado em seu site oficial, que oferece uma prévia da nova versão da famosa composição dos Beatles.

“O que pode ser melhor do que cantar ‘Let It Be’ com Paul McCartney, que a escreveu? Não apenas isso, ele tocou piano! Bom, ficou ainda melhor quando Ringo Starr somou-se na bateria; Peter Frampton, na guitarra; e Mick Fleetwood tocando percussão”, antecipou Dolly em seu site, depois que a imprensa especializada, como “Billboard” e “Variety”, divulgou a novidade, nesta sexta-feira.

“Sério, como ficar melhor do que isso? Obrigada, rapazes!”, comemorou a cantora, ao cumprimentar o britânico Mick Fleetwood, 76, baterista e um dos fundadores da banda de rock Fleetwood Mac, e o guitarrista anglo-americano Peter Frampton, 73.

Segundo a Billboard, reunir Paul McCartney (81) e Ringo Starr (83) para interpretar uma canção do grupo de Liverpool é uma façanha que apenas Dolly Parton poderia realizar, uma vez que os dois músicos britânicos dificilmente se encontram. Eles se reuniram em 2020, para interpretar uma canção de Starr, e em 2019, durante um show de McCartney.

“Rockstar”, que tem 30 músicas, marca a incursão pelo rock de Dolly Parton, que nasceu em uma família pobre do Tennessee e é considerada “um tesouro nacional” do country.

Com 3.000 músicas gravadas e 100 milhões de discos vendidos, a cantora entrou em novembro passado no Hall da Fama do Rock, panteão americano do rock e da música popular.

Dolly Parton também convidou para participar de seu novo álbum outros artistas famosos, como Elton John, Sting, John Fogerty, Pat Benatar, Steven Tyler, Simon LeBon e Lizzo. Em seu site, ela aparece interpretando sucessos do Queen, como “We Will Rock You” e “We Are the Champions”.

