Dollar General decepciona em lucro e receita no 2º trimestre fiscal

A Dollar General teve lucro e receita menores que o esperado no segundo trimestre fiscal, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. A varejista de descontos americana alegou que os resultados refletem consumidores “financeiramente restritos” e cortou perspectivas para o ano inteiro.

O lucro líquido da Dollar General caiu para US$ 374,2 milhões no trimestre encerrado em 2 de agosto, de US$ 468,8 milhões em igual período do ano anterior. O resultado representa lucro de US$ 1,70 por ação, abaixo do esperado pelo consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam queda menor, a US$ 1,79 por ação.

Já a receita líquida de vendas cresceu 4,2% na comparação anual, a US$ 10,21 bilhões, também aquém dos US$ 10,37 bilhões previstos pela FactSet. As vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) aumentaram 0,5%, frustrando a expectativa da FactSet, de avanço de 2,3% no período.

No balanço, a Dollar General aponta que houve aumento em vendas na categoria de bens de consumo, mas a alta foi contrabalançada pelo declínio de artigos sazonais, vestuário e itens para casa.

Para o ano inteiro, a empresa reduziu suas projeções de lucro por ação para US$ 5,50 a US$ 6,20, de US$ 6,80 a US$ 7,55 anteriormente, e do crescimento das vendas de mesmas lojas para 1% a 1,6%, de 2% a 2,7%. Fonte: Dow Jones Newswires