Dolce & Gabbana lança perfume de R$ 600 para pets, mas veterinários questionam

A casa de moda Dolce & Gabbana lançou um novo perfume sem álcool para cães chamado ‘Fefé’, em homenagem ao poodle de Domenico Dolce, mas nem todos os veterinários concordam que é seguro ou apropriado.

O frasco de perfume custa € 99 (cerca de R$ 609) e foi certificado como adequado para uso em animais. Ele segue um protocolo Safe Pet Cosmetics, projetado para garantir um nível de segurança dos produtos cosméticos para animais comparável ao exigido para humanos, disse a Dolce & Gabbana.

“Por meio de um reconhecimento de conformidade com esse protocolo concedido pela Bureau Veritas Italia, as empresas participantes demonstram sua sensibilidade em criar produtos que garantam a segurança e o respeito pelo animal, de acordo com os padrões estabelecidos,” afirmou a empresa no comunicado emitido para o lançamento do perfume. A Bureau Veritas Italia é uma empresa pública que oferece serviços de inspeção, verificação laboratorial e certificação.

Todos os donos de cães consultados concordam que a fragrância é “suave e bem aceita por seus animais,” e os veterinários aprovam o produto, de acordo com a página da empresa dedicada ao ‘Fefé’, que cita avaliações de desempenho feitas por veterinários e clientes. No entanto, nem todos os veterinários concordam com o uso de perfumes em cães, pois eles podem interferir no sentido olfativo do animal e mascarar odores ruins que podem ser um sintoma de doenças.

“Os cães se reconhecem pelos cheiros, eles reconhecem uma pessoa pelo cheiro”, disse Federico Coccia, um veterinário em Roma que possui doutorado pela Universidade de Teramo. “Quando o cão chega, ele te vê, abana o rabo, mas primeiro te cheira e depois te reconhece porque você está guardado em uma de suas ‘gavetas de cheiro’. Portanto, esse mundo de cheiros não deve ser alterado,” acrescentou Coccia.

Coccia disse que se tornar ciente de uma doença dermatológica em curso pode ser problemático se os odores naturais dos cães forem mascarados. “No caso da dermatite sebácea, por exemplo, o cheiro de alguma forma completa meu diagnóstico.” “O cheiro do hálito, o cheiro da cera dos ouvidos são disfarçados pelo perfume. Portanto, isso pode ser um problema até mesmo para nós, veterinários,” disse Coccia.

Entre os usuários entusiastas de fragrâncias para animais de estimação estão os tosadores que cuidam do pelo e da estética dos cães. Aliof Rilova Tano, um tosador de cães no salão La Boutique delle Birbe de Morgana Carpentieri, em Roma, disse que, em geral, é a favor do uso de fragrâncias para animais de estimação. “Nossos cães vivem conosco, então um cachorrinho em casa no sofá ao nosso lado com um perfume é sempre agradável,” disse ele.

Os clientes muitas vezes pensam da mesma forma, tanto que a cliente Mariarita Ricciardi disse que é a favor de “qualquer coisa que tenha a ver com uma perfumação natural … e que também possa ajudar na qualidade do pelo.”

No entanto, também há donos de animais que nunca usariam perfumes em seus bichos. “Especialmente perfumes de marca, parece ser um processo muito exagerado de humanização,” disse Francesca Castelli, uma dona de cão passeando na Villa Borghese, em Roma.