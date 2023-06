Dolce & Gabbana exalta a elegância sensual do homem na Semana da Moda de Milão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2023 - 18:28 Compartilhe

Os estilistas Dolce & Gabbana revelaram, neste sábado (17), uma coleção que busca exaltar a elegância e a sensualidade do homem no segundo dia da Semana da Moda Masculina de Milão.

O preto, cor favorita da dupla, predominou no desfile, embora a paleta também tenha incluído o cinza, o cáqui e o marrom.

A coleção exaltou tanto o luxo artesanal quanto o refinamento, ao mesmo tempo em que adicionou toques de fantasia para realçar o corpo masculino.

No convite para o desfile, os estilistas deram uma definição da palavra “estilo”: trata-se da “forma de se vestir e se comportar de uma pessoa que possui uma elegância espontânea, refinada e cuidada”.

O conceito foi seguido ao pé da letra na coleção, que recorreu a um repertório clássico, ressuscitando blazers ajustados, sobretudos longos e fluidos e calças amplas de cós duplo.

As bermudas, onipresentes, acompanharam blazers sofisticados. Ternos com listras brancas e pretas e chapéus de feltro pareciam saídos de um filme de Al Capone.

O rigor no corte foi suavizado por rendas, estampas de bolas e flores bordadas nas camisas.

As túnicas às vezes eram translúcidas, outras vezes transparentes, assim como algumas calças, que deixaram as pernas à mostra.

Os tecidos, acetinados e nobres, permitiram à marca “esculpir as silhuetas”.

“Termos nos concentrado no estilo foi um caminho que iniciamos há um ano porque nas redes sociais somos bombardeados por imagens contraditórias que criam uma grande confusão”, explicaram Domenico Dolce e Stefano Gabbana depois do desfile.

“Temos novos ícones a cada dia, mas vamos lembrar deles amanhã?”, perguntaram-se.

“Nós nos dissemos: ‘Mas nós temos, sim, estilo’ e, por isso, retomamos nossos códigos, a começar pela arte da alta costura, que é eterna, porque um blazer bonito ou uma calça bem cortada nunca ficam fora de moda”, asseguraram.

Trata-se de uma reviravolta em comparação com a coleção masculina apresentada em fevereiro de 2021, feita sob medida para a geração TikTok, com ‘looks’ de rua em cores chamativas e calças com estampa de leopardo.

Elegância, minimalismo e volta à essência também foram as palavras de ordem da nova coleção Emporio, de Giorgio Armani, dirigida à clientela jovem.

O estilista, de 88 anos, apresentou uma coleção com forte influência oriental, representada por uma ginkgo, árvore originária da China.

Suas folhas em forma de leque estamparam suéteres, camisas e joias.

