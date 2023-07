Dolce & Gabbana escolhe sul da Itália para desfiles de Alta Moda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 19:39 Compartilhe

BARI, 7 JUL (ANSA) – A grife italiana Dolce & Gabbana apresentará a partir desta sexta-feira (7) sua coleção de alta costura em Valle D’Itria, na região da Puglia, no sul da Itália.

A Maison escolheu alguns lugares do planalto de Murgese para serem o cenário das criações de Domenico Dolce e Stefano Gabbana em diálogo contínuo com o precioso patrimônio manufatureiro e artístico local, além da mais autêntica tradição popular.

Ao todo, duas províncias – a de Bari e Brindisi -, três municípios – Alberobello, Ostuni e Fasano -, e 10 localidades estão envolvidas nos eventos que fazem parte da nova etapa do Grand Tour da Itália, que a Dolce & Gabbana realiza desde 2012, ano da apresentação da primeira coleção Alta Moda em Taormina.

A expectativa é de que os eventos contem com a participação de mais de 500 convidados de 35 países, 65 jornalistas da imprensa nacional e internacional, totalizando 650 pessoas.

A iniciativa, que acontecerá até o próximo dia 11 de julho, terá início com um coquetel de boas-vindas no Borgo Egnzia. Já no sábado (8), haverá a apresentação das criações de Alta Joalheria no Spazio Ulivi Pettolecchia.

No domingo (9) e na segunda-feira (10) acontecerão os compromissos mais aguardados: os desfiles das coleções feminina e masculina de Alta Costura em Alberobello e Ostuni, respectivamente.

Por fim, na terça (11), será realizada a festa comemorativa no Hotel Masseria San Domenico, no município de Fasano.

“Dolce&Gabbana ama a Itália, trabalha para a Itália, ama o artesanato italiano e ama tudo o que é feito com as mãos, com o coração, com paixão. Puglia tem sido uma terra de grande inspiração para sua história. Pensemos nas oliveiras, uma história centenária, há raízes muito fortes”, disse Alfonso Dolce, CEO da Dolce & Gabbana em entrevista coletiva.

De acordo com o executivo, a grife “escolheu Puglia para levar adiante a excelência do artesanato italiano através do ponto criativo de Domenico Dolce e Stefano Gabbana”.

“Este território é rico em história, cultura, experiências, sacrifícios e arte. Temos vários colaboradores de Puglia. Um território trabalhador, que olha para o futuro com ética e dignidade”, acrescentou Alfonso.

Para o governador da região, Michele Emiliano, a marca de luxo italiana “elevará o nome de Puglia no mundo e o fará sob a bandeira da beleza expressa em suas formas mais evocativas”.

O político reforçou ainda que Domenico Dolce e Stafano Gabbana, juntamente com sua equipe, empenharam-se em valorizar o patrimônio artístico, arquitetônico e paisagístico de Puglia.

“Uma verdadeira celebração da cultura da arte e da capacidade de criar laços através de trabalhos únicos de Alta Costura e Alta Joalheria. Estamos felizes por fazer parte desta experiência e ansiosos por receber os convidados que chegam de todo o mundo, que nestas noites inesquecíveis poderão conhecer e amar a nossa terra”, concluiu Emiliano. (ANSA).

