Dolce & Gabbana apoiará obras de restauração do Palazzo Reale

MILÃO, 5 ABR (ANSA) – A grife italiana Dolce & Gabbana vai apoiar as obras de restauração do Palazzo Reale, em Milão.

Além de apresentar a exposição sobre a marca que acontecerá no local, o secretário de Cultura da capital lombarda, Tommaso Sacchi, afirmou que a Dolce & Gabbana vai auxiliar no “restauro de obras de arte e ambientes”.

Ainda não há muitas informações sobre as formas de ação da grife ou até mesmo dos valores que provavelmente serão investidos no processo de restauração do espaço.

Antes de tudo isso, no entanto, a marca será a principal estrela da exposição “Do Coração às Mãos”, de curadoria da professora Florence Muller, que é dedicada às criações de Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

A mostra será aberta ao público em Milão no próximo domingo (7) e vai até o dia 31 de julho.

“A exposição nos permite mergulhar no mundo da criatividade e do conhecimento artesanal que sempre caracterizou esta prestigiada marca de moda italiana fundada há 40 anos em nossa cidade. As obras expostas mostram as diversas facetas da cultura italiana que inspiram o seu trabalho, sempre caracterizado pelo encontro original entre inovação e tradição”, disse o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. (ANSA).

