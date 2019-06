Dólar vira e sobe com demanda defensiva antes de agenda forte de terça-feira

O dólar começou a sessão desta segunda-feira, 24, em baixa e, pouco antes do fechamento deste texto, passou a subir ante o real em meio à redução da queda do índice de dólar no exterior. Na máxima, o dólar à vista registrou R$ 3,8376 (+0,32%) ante mínima aos R$ 3,8076 (-0,46%) mais cedo.

O dólar futuro para julho subiu até R$ 3,8390 (+0,37%) , ante mínima mais cedo em R$ 3,8090 (-0,42%) Importadores, algumas tesourarias de bancos e investidores estrangeiros recompõem posições defensivas após a moeda ter rondado os R$ 3,80 nas mínimas, segundo Jefferson Rugik, diretor superintendente da Correparti.

A demanda se justificaria pela agenda semanal pesada.

Na terça-feira, para ter ideia, haverá discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e também são esperados a ata do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de junho e a retomada dos debates da reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara, além do julgamento de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal (STF).