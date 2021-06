Dólar vira e cai a R$ 5,13 com notícias de captações, após máxima a R$ 5,17

O dólar volta a perder força e renova mínima, a R$ 5,1359, com viés de baixa de 0,18%, reagindo a expectativas de ingressos de fluxo cambial, após fontes informarem ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a CSN pretende captar entre US$ 500 mi e US$ 750 mi e fechar a operação na quinta-feira. Mais cedo, a PetroRio anunciou no mercado externo emissão de bonds de cinco anos, com opção de recompra em três anos, disseram fontes. A emissão deve ficar em torno de US$ 500 milhões.

Antes disso, a moeda americana renovou máximas, a R$ 5,1749 (ala de 0,56%) no mercado à vista.

O estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, afirma que o mercado de câmbio local acompanha a alta do no exterior e há também alguma demanda defensiva antes do feriado de amanhã no Brasil, após forte queda nas últimas sessões.

Segundo ele, a valorização do dólar é limitada por expectativas de ingressos de novos fluxos de investidores estrangeiros para a Bolsa, em meio a novas ofertas de ações, e de alta de juros, além de uma recuperação mais forte esperada para a economia brasileira neste ano.

