Dólar ultrapassa R$ 5,70 após tombo do PMI industrial do Brasil

O dólar acelerou a alta e superou os R$ 5,70, a R$ 5,7080 (alta de 1,41%) na máxima no mercado à vista há pouco, reagindo à forte queda do PMI industrial do Brasil em março, diz Jefferson Rugik, diretor-superintendente da corretora Correparti.

“O PMI industrial ajudou, mas os principais fatores a apoiar a correção, após fortes quedas nas últimas sessões de março, são mesmo as incertezas trazidas pelas pedaladas no orçamento e a pandemia descontrolada no País”, avalia.

O PMI industrial caiu de 58,4 em fevereiro para 52,8 em março – menor nível em 9 meses.

Veja também