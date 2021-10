Dólar ultrapassa R$ 5,53 com demanda para proteção por feriado local no dia 12

O dólar à vista voltou a ultrapassar os R$ 5,53, com máxima a R$ 5,5306 há pouco. A pressão decorre do aumento da demanda defensiva antes de fim de semana, que pode ser prolongado para muita gente do mercado que deve emendar com o feriado de terça-feira, 12, no Brasil, afirma Vanei Nagem, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos.

“Tem feriado na terça e muita gente não vai trabalhar na segunda, por isso, alguns investidores estão zerando vendas intradia ou reforçando posições compradas para não passar os próximos dias descobertos, enquanto os mercados internacionais estarão funcionando no início da próxima semana”, observa Nagem. “A semana está difícil para o real, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto disse que iria agir quando precisasse, mas não fez leilão de oferta nova de dólar na semana, apenas operações de rolagem de vencimentos futuros de swap e de overhedge”, comenta.

Para Nagem, o BC deve estar retraído, observando que a inflação é um problema global e resiste em vender dólar novo. “A inflação sobe no mundo todo em razão da crise energética, problemas de entrega de insumos à indústria que pressionam os preços e retardam a recuperação da atividade e pela sensação de proximidade do início da retirada de estímulos nos EUA”, declarou.

No Brasil, não faltam alimentos, mas o problema são os preços altos, acrescentou.

