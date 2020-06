Dólar ultrapassa R$ 5,25 com queda forte do petróleo e Apple no radar

O dólar bateu novas máximas com a piora no exterior. Operadores de câmbio ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) atribuem o mau humor dos investidores à ampliação da queda do petróleo em reação ao meio ao aumento semanal dos estoques americanos acima da previsão.

A notícia de que um grupo de procuradores-gerais estaduais americanos estão dando os primeiros passos para lançar uma investigação antitruste sobre a Apple também pesa em NY, além da possibilidade de aumento do protecionismo comercial dos EUA ante UE e Reino Unido e após as projeções piores do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia mundial e brasileira em 2020 por causa da pandemia de coronavírus. O dólar à vista atingiu máxima a R$ 5,2

Nas máximas,o dólar à vista atingiu R$ 5,2470 (+1,85%) e o dólar futuro que vence em 1º de julho, R$ 5,2570 (+2,04%) e o dólar julho, a R$ 5,2580 (+2,02%).

