Dólar tem pouca alteração com exterior ameno e dados do PIB brasileiro dividindo atenções

01/12/2022 - 9:22

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar alternava estabilidade e leve queda frente ao real nos primeiros negócios desta quinta-feira, acompanhando a fraqueza externa da divisa norte-americana em meio a esperanças de desaceleração do aperto monetário do Federal Reserve, enquanto, no Brasil, investidores digeriam os dados do PIB do terceiro trimestre mais fracos do que o esperado.

O noticiário fiscal continuava no radar, mas investidores esperavam poucas novidades, já que a PEC da Transição só deve ser votada na semana que vem e não há expectativa de anúncio de ministros do novo governo ainda nesta semana.

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista tinha variação negativa de 0,01%, a 5,1970 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,17%, a 5,2225 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana spot caiu 1,68%, a 5,1996 reais, patamar de encerramento mais baixo desde o último dia 9 (5,1845).

O Banco Central fará nesta quinta feira, a partir de 10h25, leilões de venda conjugados com leilões de compra de moeda estrangeira no mercado interbancário de câmbio, em que aceitará, no máximo, 2 bilhões de reais.

A autarquia também fará leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2023.

(Por Luana Maria Benedito)

