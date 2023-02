Dólar tem pouca alteração frente ao real com mercado à espera de reunião do CMN

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 9:09 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O dólar oscilava entre estabilidade e leve alta frente ao real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com investidores trabalhando em modo de espera no início de uma semana que contará com a primeira reunião no novo governo do Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável por definir as metas de inflação, em meio a especulações sobre possível alteração nos objetivos.

Às 9h08 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,09%, a 5,2173 reais na venda.

Na última sessão, na sexta-feira, a moeda norte-americana à vista caiu 0,98%, a 5,2220 reais na venda, maior queda percentual diária desde 25 de janeiro (-1,21%).





O Banco Central fará neste pregão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de abril de 2023.

(Por Luana Maria Benedito)

