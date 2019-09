Dólar tem oscilações contidas à espera de decisão de política monetária do Fed

A expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dá o tom dos negócios nos mercados de câmbio em todo o mundo e os negócios no Brasil não destoam desse cenário na manhã desta quarta-feira, 18. O dólar abriu estável e alternou pequenas altas e baixas nesta primeira hora de negociação, com predominância do sinal positivo.

As estimativas para o Fed seguem apontando para um corte de 0,25 ponto porcentual nas taxas dos Fed funds, embora na terça-feira os temores em relação ao petróleo tenha chegado a indicar aumento das apostas em manutenção dos juros. Por aqui, é unânime a espera por uma redução de 0,50 ponto na taxa Selic, de 6,00% para 5,75%.

O Fed de Nova York voltou a fazer leilões de recompra de títulos nesta quarta-feira e tomou a oferta máxima, de US$ 75 bilhões. Ontem a instituição tomou US$ 53,15 bilhões em títulos, em sua estratégia de equilibrar a liquidez do mercado e evitar distorções de taxas.

A manhã é de queda dos preços do petróleo, o que garante o ambiente mais tranquilo em relação à produção da Arábia Saudita, que deve ser normalizada nos próximos dias, segundo garantiu o governo local. No entanto, os futuros das bolsas de Nova York e os retornos dos títulos do Tesouro americano recuam, num sinal de cautela do investidor antes da decisão do Fed.

Às 9h38 desta quarta, o dólar à vista indicava algum fôlego de alta e marcava máxima aos R$ 4,0857, em alta de 0,21%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em outubro avançava 0,16% a R$ 4,0860. No exterior, o Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, tinha alta de 0,12%. Ante divisas emergentes e exportadoras de petróleo, o dólar tinha desempenho majoritariamente fraco.