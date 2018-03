Dólar tem mínimas no nível dos R$ 3,290 com ajustes e vendas de exportadores

O dólar renovou mínima ante o real, ainda reagindo a ajustes de posições e a fluxo positivo, após ter subido na terça para o maior valor do ano no mercado à vista, aos R$ 3,3084. Às 10h21, o dólar à vista estava na mínima, aos R$ 3,2948 (-0,41%), paralelamente à mínima do dólar para abril, a R$ 3,2960 (-0,54%).

“Está tendo um ajuste em relação à alta de ontem, quando pesaram saídas de recursos pela via financeira em meio à cautela global antes da decisão do Fed”, diz o operador Hideaki Iha, da corretoea Fair. “Se Powell (Jerome, presidente do Fed) demonstrar hoje preocupação maior sobre a inflação em razão da guerra comercial, que pode prejudicar exportações de muitos países para os EUA e trazer pressão de alta para o dólar, o mercado deverá se defender. Do contrário, se ele reafirmar o gradualismo nos juros, o dólar poderá ceder mais”, diz um outro operador de uma corretora.

O diretor da Correparti Jefferson Rugik acrescentou que o exportador continua aproveitando a casa dos R$ 3,30 para vender, mas com menos intensidade de que terça-feira.