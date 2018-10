Dólar tem mínimas no nível de R$ 3,830 com rebalanceamento de portfólios

O dólar renovou mínimas no nível dos R$ 3,830 na manhã desta quarta-feira, 3, em meio ao rebalanceamento de portfólio dos investidores induzido pela pesquisa Datafolha, afirma o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto. “O ajuste está totalmente alinhado ao cenário eleitoral. Ontem, já caiu mais de 2% e hoje o Datafolha sustenta o trade de otimismo com a eleição e o acionamento de ordens de stop loss em câmbio, juros e Bolsa”, observa.

O mercado enxuga posições defensivas, diz ele, porque as últimas pesquisas mudaram o cenário, com Bolsonaro absorvendo os votos anti-PT que antes favoreciam o PSDB.

O desempenho do candidato do PSL representa o anti-PT, o eleitor insatisfeito com o Brasil. Por isso, o mercado cambial doméstico ignora a alta do dólar no exterior, avalia o especialista.