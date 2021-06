Dólar tem máxima a R$ 4,95 com pressão na 1ª tomada de taxas para Ptax do dia

O dólar renovou máxima por volta das 10 horas, a R$ 4,9506 (+0,45%) – momento da primeira coleta de taxas nas mesas de operação para a formação da Ptax de hoje, que será divulgada após as 13 horas. O ajuste reflete pressão antecipada de investidores comprados em contratos cambiais (apostaram na alta do dólar) a fim de diminuir a desvantagem ante os vendidos (apostaram na baixa), que se beneficiam da queda acumulada de mais de 5% do dólar ante o real em junho.

O ajuste ocorreu após o dólar à vista registrar mínima, a R$ 4,9316 (+0,07%), reagindo ao anúncio do Tesouro Nacional de emissão externa de títulos soberanos brasileiros em dólares com prazo de dez anos, com vencimento em 2031, e a reabertura do atual benchmark de 30 anos, o Global 2050.

