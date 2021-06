Dólar tem leve queda e segue abaixo dos R$5,00 com política monetária em foco

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar recuava levemente contra a moeda brasileira nesta quarta-feira, mantendo-se abaixo do patamar psicológico de 5 reais em meio à percepção de uma política monetária mais dura no Brasil e mais tolerante nos Estados Unidos após declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na véspera.

Às 9:11, o dólar recuava 0,21%, a 4,9556 reais na venda. O contrato mais líquido de dólar futuro caía 0,06%, a 4,9559 reais.

Na terça-feira, o dólar spot fechou em queda de 1,12%, a 4,9662 reais na venda. Foi a primeira vez que a cotação encerrou um pregão abaixo de 5 reais desde 10 de junho do ano passado, quando terminou em 4,9398 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de swap tradicional para rolagem de até 15 mil contratos com vencimento em janeiro e maio de 2022.

(Por Luana Maria Benedito)

