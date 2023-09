Dólar tem leve baixa com alívio após inflaão dentro do esperado nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 10:34 Compartilhe

O dólar opera em leve baixa na manhã desta quarta-feira, 13, determinada principalmente pelo resultado dentro do previsto do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos em agosto. A inflação registrada foi de 0,6% no mês passado, em linha com a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast.

O núcleo do CPI, que exclui os preços de alimentos e energia, subiu 0,3%, pouco acima da mediana, de 0,2%.

Segundo Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora, a queda do dólar é sinal de um alívio do mercado, que temia que uma inflação acima do esperado incentivasse o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a assumir uma postura mais hawkish na política monetária. “Mas é um alívio leve e bastante temporário, uma vez que há outros fatores que continuam a incentivar a cautela, como a economia da China e as questões domésticas”, afirma.

Segundo o profissional, a tendência por enquanto é o dólar continuar a oscilar no intervalo entre R$ 4,80 e R$ 5,00 que vem sendo observado nos últimos meses, até que o cenário mostre alguma mudança mais relevante.

Às 10h30, o dólar à vista era negociado a R$ 4,9361, em baixa de 0,34%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em outubro recuava 0,30%, para R$ 4,94160.

Entre as moedas de países emergentes, destaque para o dólar ante o peso mexicano, considerado o principal par do real, com baixa de 0,32%.

O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes, operava em baixa de 0,09%, aos 104,61 pontos.

