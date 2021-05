Dólar tem leve alta contra real antes de dados de inflação dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha leve alta contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com operadores de todo o mundo trabalhando em modo de espera no início de uma semana que contará com dados de inflação dos Estados Unidos, em busca de pistas sobre o destino da política monetária do Federal Reserve.

Às 9:08, o dólar avançava 0,02%, a 5,3564 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro tinha variação positiva de 0,02%, a 5,365 reais.

Na última sessão, o dólar à vista registrou alta de 1,51%, para 5,3554 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de swap tradicional para rolagem de até 15 mil contratos com vencimento em novembro de 2021 e março de 2022.

