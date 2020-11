Dólar tem leve alta ante rivais, mas força da libra limita valorização

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de outras seis moedas fortes, registrou leve alta no pregão desta terça-feira, 10. A moeda dos Estados Unidos oscilou perto da estabilidade hoje, depois de ter se valorizado na sessão anterior, mas a força da libra impediu maiores ganhos. A divisa britânica foi impulsionada pela melhora nas perspectivas de uma vacina para covid-19 e pela expectativa de um acordo entre Reino Unido e União Europeia sobre o Brexit.

No fim da tarde em Nova York, o dólar recuava a 105,25 ienes, o euro caía a US$ 1,1820 e a libra subia a US$ 1,3276. O DXY, por sua vez, fechou em leve alta de 0,03%, a 92,749 pontos

“A libra esterlina saltou para novas altas de dois meses, com o otimismo relacionado ao Brexit e a uma vacina para a covid-19 ofuscando notícias preocupantes sobre a economia da Grã-Bretanha”, diz o analista de mercado sênior Joe Manimbo, da Western Union.

Se ontem a notícia de que o imunizante desenvolvido pela Pfizer em conjunto com a BioNTech obteve 90% de eficácia contra o coronavírus fez o dólar se valorizar principalmente sobre o iene e o franco suíço, hoje a força maior da libra ofuscou a moeda americana. “O dólar não conseguiu estender seus ganhos, apesar de mais um dia positivo para os rendimentos dos Treasuries e as ações”, afirma a diretora-gerente de estratégia cambial da BK Asset Management, Kathy Lien.

Manimbo, da Western Union, comenta que o dólar havia se desvalorizado com a confirmação da vitória de Joe Biden na eleição americana, mas foi apoiado pela alta nos juros dos Treasuries gerada também pela notícia sobre a vacina. “O dólar está obtendo suporte do rendimento da T-note de 10 anos, referência nos EUA, flertando com 1%”, ressalta o analista.

O euro, por sua vez, recuou depois da divulgação do índice de expectativas econômicas da Alemanha, que caiu de 56,1 pontos em outubro para 39 pontos em novembro, mostrando o efeito do novo lockdown para conter a segunda onda da pandemia.

Veja também