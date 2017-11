Dólar tem comportamento misto, com reforma tributária e Brexit

O dólar apresentou comportamento misto nesta quinta-feira, 30, com a possibilidade de aprovação da reforma tributária dos Estados Unidos no plenário do Senado no radar. A moeda americana apresentou ganhos em relação ao iene, mas caiu ante o euro e a libra, que foram impulsionados por especulações sobre um suposto acordo entre Reino Unido e União Europeia em relação ao pagamento que os britânicos devem fazer para deixar o bloco.

Ao final da tarde em Nova York, perto do horário de fechamento das bolsas, o dólar subia a 112,62 ienes, de 111,87 ienes de ontem. Já o euro avançava a US$ 1,1901, de US$ 1,1855, enquanto a libra subia a US$ 1,3526, de US$ 1,3416.

Com a perspectiva de aprovação da reforma tributária reforçada, o dólar ganhou impulso ante o iene. O movimento foi reforçado após o senador republicano John McCain declarar voto a favor da reforma, ainda que a proposta esteja “longe de ser perfeita”.

Na Europa, após o líder da oposição irlandesa, Micheál Martin, fazer comentários otimistas sobre o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para a saída do país do bloco, o euro e a libra bateram máximas ante o dólar. A fala veio um dia depois de a imprensa britânica ventilar a informação de que os britânicos teriam concordado em pagar 50 bilhões de libras pelo Brexit.