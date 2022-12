Dólar tem alta moderada em pregão esvaziado e com mercado de olho em arranjos políticos de Lula

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 10:58 Compartilhe





BRASÍLIA (Reuters) – O dólar era negociado em alta modesta em relação ao real na abertura dos negócios nesta segunda-feira, em pregão de liquidez reduzida com os mercados dos Estados Unidos e da Europa fechados pelo feriado prolongado de Natal.

Às 10:37 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,46%, a 5,1892 reais na venda.

A sessão não deve trazer catalisadores relevantes e as atenções estão voltadas à formação do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu concluir o anúncio da sua equipe ministerial após já ter divulgado 21 nomes para o gabinete.





A novela da PEC da Transição, que vinha mobilizando as atenções dos mercados locais, foi encerrada na semana passada com a promulgação da emenda constitucional, garantindo uma vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao aumentar o teto de gastos no ano que vem em 145 bilhões de reais. O Orçamento de 2023 foi aprovado na quinta já levando em conta a ampliação do teto.

Também em foco nesta semana está a segurança da posse de Lula em 1 de janeiro, depois que a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite de sábado um suspeito de ter plantado um artefato explosivo próximo ao aeroporto da capital. O homem, vindo do Pará, estava em Brasília para manifestações antidemocráticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Dino, ministro da Justiça indicado por Lula, disse nesta manhã à GloboNews que o governo eleito espera ter um quadro de normalidade durante a posse, com a desmobilização pelas autoridades do atual governo dos acampamentos nos quartéis, ressaltando que o país está diante de crimes contra o estado de Direito e atos de terrorismo.

Na sexta-feira, a moeda norte-americana negociada no mercado interbancário fechou em queda de 0,39%, a 5,1655 reais na venda, menor patamar para encerramento desde 8 de novembro (5,1498).

O dólar operava nesta manhã em variação negativa de 0,07% contra uma cesta de moedas.

O Banco Central não previu leilões cambiais para esta segunda-feira.





(Por Isabel Versiani)

