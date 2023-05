Dólar tem alta frente ao real antes de decisões de política monetária

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 10:08 Compartilhe

Por Luana Maria Benedito







SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha alta nos na manhã desta terça-feira, operando confortavelmente acima dos 5 reais conforme investidores aguardavam as conclusões das reuniões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve.

Às 10:02 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,68%, a 5,0230 reais na venda.

Na B3, às 10:02 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,67%, a 5,0510 reais.

Tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central brasileiro iniciam nesta terça suas reuniões de política monetária, e anunciam as decisões na quarta. O Banco Central Europeu decide sobre os juros na quinta-feira.

“Essa semana está se preparando para ser, talvez, a mais decisiva do ano”, disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. “Além da reunião do Fed na quarta-feira, seguida pela reunião do BCE na quinta, teremos uma enxurrada de dados críticos, incluindo o relatório mensal do mercado de trabalho nos Estados Unidos.”

Nos EUA, a expectativa é de que o Fed eleve os juros em 0,25 ponto percentual, no que provavelmente será o último aperto do atual ciclo de elevação da taxa. Embora isso possa deixar o dólar sob pressão global, investidores alertavam para outros riscos, como sinais de dificuldades no setor bancário e o impasse sobre o teto da dívida norte-americana, como fatores que podem sustentar o apetite pela segurança do dólar.

No Brasil, o Copom deve deixar a Selic nos atuais 13,75%, enquanto o BC aguarda uma prova inequívoca de desinflação antes do possível início de um ciclo de flexibilização no terceiro trimestre.

Num geral, a manutenção da Selic em nível elevado tem sido apontada como um pilar de sustentação do real, uma vez que torna os retornos da moeda mais atraentes. Por outro lado, muitos investidores ponderam que esse patamar alto dos juros se deve, em grande parte, a grandes incertezas fiscais e inflacionárias.







“A confirmação do aumento do salário mínimo e reajuste para servidores, além da elevação da banda de isenção do Imposto de Renda, pressionam do lado do fiscal, que já vem mostrando piora tanto nos números quantos nas expectativas desde o envio do texto do novo arcabouço ao Congresso”, disse equipe da Guide Investimentos em nota a clientes.

Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,989 reais na venda, em alta de 0,18%.







