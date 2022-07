Dólar tem alta contra real antes de decisão do BCE; Fed e política doméstica seguem em foco

Por Luana Maria Benedito







SÃO PAULO (Reuters) – O dólar tinha leve alta contra o real nesta quinta-feira, com participantes do mercado à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a ser anunciada às 9h15 (de Brasília), que deve trazer a primeira alta de juros da zona do euro em mais de uma década.

Investidores também estavam no aguardo de encontro do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, na semana que vem, e de olho na pauta política doméstica.

Às 9:02 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,24%, a 5,4737 reais na venda.

Na B3, às 9:02 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,03%, a 5,4850 reais.

O dólar spot fechou a sessão da véspera em alta de 0,75%, a 5,4604 reais, maior valor desde os 5,5070 reais de 24 de janeiro.

Neste pregão, o Banco Central realizará leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de setembro de 2022.