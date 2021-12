Dólar tem alta ante real com busca global por segurança e de olho em fluxo

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar registrava alta ante o real na manhã desta sexta-feira, com investidores de todo o mundo reduzindo exposição a risco em meio a temores sobre a variante Ômicron do coronavírus.

No Brasil, participantes do mercado seguiam atentos a fluxos sazonais de saída de recursos do país –à medida que empresas fazem pagamentos de juros e dividendos–, que poderiam fazer o Banco Central voltar a fornecer liquidez aos mercados com leilões extraordinários.

Às 9:06 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,42%, a 5,7039 reais na venda.

Na B3, às 9:06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,29%, a 5,7215 reais.

A moeda norte-americana à vista fechou a quinta-feira em queda de 0,47%, a 5,6802 reais na venda.

Nesta sessão, o Banco Central fará leilão já previsto em calendário de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1° de fevereiro de 2022.

(Por Luana Maria Benedito)

