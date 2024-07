Dólar sobe por minério, yield de Treasuries e fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 9:33 Para compartilhar:

O mercado de câmbio opera alinhado à valorização do dólar ante peso mexicano, lira turca e rand sul africano em meio à queda de 2,66% do minério de ferro em Dalian, na China. O avanço dos juros dos Treasuries de curto e médio prazos pesam também nos ajustes iniciais no câmbio.

Lá fora, no mercado de moedas, o iene ganha força ante o dólar, após sinais de nova intervenção do Banco do Japão (BoJ) para apoiar a moeda, o que seria a terceira em uma semana. Segundo o Kyodo News, o vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão, Masato Kanda, alertou nesta quarta-feira, 17, que “não há limites” para intervenções no mercado de câmbio, se o governo considerar os movimentos do iene excessivos e liderados por especulação.

Na Europa, o euro e a libra são impulsionados ante o dólar também por dados de inflação ao consumidor no Reino Unido acima do esperado e da zona do euro dentro do previsto. No radar, na região, está a decisão de juros do Banco Central Europeu, na quinta, 18, para a qual a expectativa é de manutenção de juros. Em junho, o BCE cortou em 0,25 pontos-base sua taxa de juros de depósitos, para 3,75% ao ano.

No mercado local, operadores afirmam que a cautela com a condução das contas públicas vem impedindo uma queda mais pronunciada da moeda americana ante o real. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou até 11 de setembro o prazo para o Congresso e o governo federal chegarem a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Fachin estendeu até 1º de agosto também o prazo para Minas Gerais aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A nova prorrogação dá mais tempo para o governo mineiro renegociar uma dívida de cerca de R$ 160 bilhões com a União.

Em relação à inflação, o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, reduziu sua projeção para o fechamento do indicador em julho, de 0,23% para 0,12%. A mudança ocorre na esteira da divulgação do resultado do índice na segunda quadrissemana do mês, que registrou variação zero, com recuo de 0,50% no grupo dos alimentos.

No noticiário corporativo, o jornal O Globo informa que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, foi sondado por conselheiros da Vale para disputar a presidência da mineradora. Apesar de seu cargo atual, Durigan não quer ser visto como um candidato do governo, lembrando o episódio de Guido Mantega. Aos 40 anos, advogado e com experiência como diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil, ele integra o conselho fiscal da Vale e preside o conselho de administração do BB. O processo de sucessão na Vale, envolvendo a saída de Eduardo Bartolomeo, está complicado, com uma lista inicial de 15 candidatos que será reduzida a 3 em setembro para a decisão final em outubro.

No radar dos investidores estão os dados de produção industrial dos Estados Unidos (10h15) e discursos dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) Tom Barkin (10h) e Christopher Waller (10h35), antes do Livro Bege (15h) e da publicação de balanços da United Airlines e Alcoa, após o fechamento das bolsas americanas.

Às 9h28 desta quarta, o dólar à vista subia 0,41%, a R$ 5,4515. O dólar para agosto ganhava 0,45%, a R$ 5,4585.