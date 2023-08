Dólar sobe por cautela com atividade global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 9:46 Compartilhe

O dólar opera em alta na manhã desta terça-feira, 1, após acumular perdas de 1,25% em julho e de 10,43% neste ano. O mercado de câmbio acompanha a valorização do dólar no mercado internacional. Os ajustes refletem um ambiente de cautela após dados de manufatura (PMIs) apontando contração na China, Japão e países europeus.

Os PMIs de julho de Brasil (10h) e Estados Unidos (11h) são esperados nesta manhã, em que tem início ainda a primeira parte da reunião do Copom, que anuncia na quarta-feira, 2, sua decisão monetária. O mercado deve acompanhar também o leilão do Tesouro de NTN-B e LFT (11h).

Na curva de juros, a precificação majoritária é de corte de 50 pontos-base, enquanto para economistas a aposta predominante é de redução de 25 pb.

Na noite desta segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que com as condições dadas pelo Congresso e o governo, os juros vão baixar, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

No Brasil, os investidores analisam os dados de inflação e atividade já divulgados. A produção industrial subiu 0,1% em junho ante maio no País, na série com ajuste sazonal, contrariando as projeções do mercado de redução de 0,1%. Em relação a junho de 2022, a produção subiu 0,3%, também melhor que a mediana negativa de 0,1% dos analistas.

No acumulado do ano, a indústria teve queda de 0,3%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 0,1%, ante estabilidade até maio.

Mais cedo, a FGV informou que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve alta de 0,07% julho, após registrar deflação de 0,10% no encerramento de junho. O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas na pesquisa do Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,09% para o indicador no mês. O intervalo ia de 0,06% a 0,24%. Na terceira quadrissemana de julho, o índice havia registrado alta de 0,10%. Em 12 meses, o indicador acumulou variação positiva de 3,53% no fechamento de julho, ante 3,56% na terceira quadrissemana e 2,22% em junho.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 0,5 ponto em julho ante junho, para 94,0 pontos, após dois meses de alta. Apesar de ter avançado 3,1 pontos ao longo do segundo trimestre, o índice segue distante do nível considerado neutro, de 100 pontos.

Às 9h38 desta terça, o dólar à vista subia 0,71%, aos R$ 4,7633. O dólar para setembro ganhava 0,82%, aos R$ 4,7905.

