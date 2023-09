Dólar sobe por cautela com atividade econômica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 9:43 Compartilhe

O dólar sobe ante o real na manhã desta terça-feira, 5, após quedas moderadas nas últimas duas sessões. O mercado de câmbio ajusta-se à valorização da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries na volta do feriado nos EUA.

Euro, libra, iene e divisas emergentes e ligadas a commodities recuam frente ao dólar americano após os PMIs composto e de serviços na zona do euro e Alemanha permanecerem na zona de contração. Os mesmos dados da China em agosto subiram à zona de expansão, pouco acima da linha de 50, mas não dissipam preocupações com a desaceleração da economia interna e expectativas de anúncios de novas medidas de apoio por Pequim.

No mercado local, a produção industrial caiu 0,6% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, divulgou mais cedo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda foi mais intensa que a prevista por analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam recuo de 0,3%, segundo a mediana das estimativas. O intervalo de previsões ia de queda de 1,1% a alta de 0,4%. Em relação a julho de 2022, a produção caiu 1,1%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 1,6% a alta de 0,9%, com mediana negativa de 0,4%. No acumulado deste ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria caiu 0,4% e, em 12 meses, ficou estável.

O governo federal pediu ao Congresso Nacional que seja considerada sem efeito e, portanto, cancelada, a urgência pedida para o Projeto de Lei 4.258/2023, que acaba com dedução de Juros sobre Capital Próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a partir de 2024. Alvo de crítica de bancos e indústria, a proposta foi encaminhada aos parlamentares na semana passada dentro de um pacote de medidas desenhadas pelo Ministério da Fazenda para obter receitas adicionais e assim cumprir a pretendida meta fiscal zero no ano que vem. Com o projeto, o governo espera arrecadar R$ 10 bilhões de um total de R$ 168 bilhões necessários para zerar o déficit em 2024.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira. em sua live semanal, que grandes devedores enrolam o governo. De acordo com ele, é certo o governo ter ganho de causa quando houver empate nos julgamentos do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). O Congresso já aprovou um projeto do interesse do governo para recriar o chamado voto de qualidade no Carf, que na prática dá ao Executivo a vantagem do empate. O texto aguarda sanção. O presidente Lula disse também que demarcará terras indígenas e áreas de proteção. Os anúncios devem ser feitos à tarde, no Palácio do Planalto em cerimônia de alusão ao Dia da Amazônia.

O Banco Central inicia a rolagem do vencimento de swap cambial de 1º de novembro, com volume total de US$ 13,3 bilhões (265.880 contratos). O leilão terá oferta de até 16.000 contratos (US$ 800,0 milhões) de swap cambial (11h30).

Às 9h27, o dólar à vista subia 0,63%, a R$ 4,9660. O dólar para outubro ganhava 0,48%, a R$ 4,8935.

