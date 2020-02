Dólar sobe para R$ 4,44 e bolsa cai 7,5% após primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil

O dólar comercial fechou em alta de 1,16% nesta quarta-feira (26) a R$ 4,44 após a confirmação do primeiro caso de covid-19, doença provocada pelo coronavírus, no País. Este é o maior valor nominal de fechamento da moeda norte-americana desde a criação do Plano Real. As informações são do UOL.

O Ibovespa também despencou para 7,53%, a 105.117,59 pontos. Investidores do mundo todo estão preocupados com o aumento de infecções do novo vírus para fora da China, país onde a epidemia teve início.

O recorde da moeda norte-americana considera apenas o valor nominal, já que em 22 de outubro de 2002 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o valor nominal foi de R$ 2,952 equivale a R$ 7 em valores atualizados.

Para tentar conter a alta do dólar, o Banco Central anunciou um leilão de 10 mil contratos de swap cambial e amanhã colocará à venda mais 20 mil contratos.