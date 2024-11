Dólar sobe e bitcoin bate recorde com expectativa de vitória de Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 1:05 Para compartilhar:

O dólar subiu nesta quarta-feira (6) e o bitcoin atingiu um recorde histórico, impulsionados pela perspectiva de uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Por volta das 2H00 (horário de Brasília), o dólar tinha cotação de 0,9309 euro (+1,76%) e a 154,07 ienes (+1,62%), enquanto o candidato republicano parecia ganhar vantagem na contagem eleitoral em relação à rival democrata, Kamala Harris.

A perspectiva também impulsionou o valor do bitcoin, devido à possível flexibilização regulatória caso Trump vença, já que ele se posicionou como defensor das criptomoedas.

Por volta da meia-noite, o bitcoin superou pela primeira vez a barreira dos 75 mil dólares (R$ 433.800), segundo dados do mercado em tempo real da agência de informação econômica Bloomberg.

O recorde anterior de cotação datava de março, quando o bitcoin atingiu 73.797,98 dólares.

Embora a alta desta quarta-feira tenha se moderado, a criptomoeda permanecia acima do valor máximo por volta das 2h00, cotada a 74.421 dólares.

O ether, outra criptomoeda popular, valorizou-se em 6% e era negociado a 2.585 dólares (R$ 14.950) na mesma hora.

“Os mercados começam a apostar em um retorno de Trump. Ele venceu a Flórida, um estado com grande população, com uma margem maior do que a prevista, o que fortalece as previsões de resultados republicanos melhores do que o esperado no restante do país”, disse Yugo Tsuboi, diretor de estratégia na Daiwa Securities, citado pela Bloomberg.

O ex-presidente se comprometeu durante a campanha a tornar os Estados Unidos “a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas”, com um quadro regulatório extremamente flexível.

“O preço do bitcoin segue de perto a posição de Trump nas pesquisas”, porque, para os investidores, “uma vitória republicana implicaria um aumento na demanda por moedas digitais”, disse Russ Mould, analista da AJ Bell, antes das eleições.

Embora inicialmente tenha se posicionado como crítico dessas moedas, que ele mesmo chamou de “fraude”, Trump se tornou um de seus defensores e recentemente lançou sua própria plataforma para negociar criptomoedas.

Essa postura contrasta com a do governo de Joe Biden, que é favorável a uma regulamentação mais rígida.

A vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, tentou, nos últimos dias, tranquilizar os detentores de criptomoedas, dando garantias sobre o futuro das moedas digitais.