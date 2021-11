Dólar sobe com forte agenda externa e local na semana no radar, após ajustes

O dólar à vista abriu em baixa leve com ajustes ao fechamento de sexta-feira, mas passa a subir com a agenda externa e interna da semana no radar, diz o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti. O mercado passou por ajuste técnico de baixa no primeiros negócios, mas os investidores agora olham a força do dólar ante o peso mexicano e aguardam uma agenda semanal bem forte, ele afirma.

Rugik destaca expectativas pelas decisões de política monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), do Banco da Inglaterra (BoE) e pelo relatório de empregos payroll dos EUA.

“Aqui, a greve dos caminhoneiros hoje e a votação da PEC dos precatórios na quarta-feira são um prato cheio para a volatilidade e ampliação do ganho do dólar comercial”, avalia a fonte.

Às 9h24, o dólar à vista exibia viés de alta de 0,05%, a R$ 5,6498, após máxima a R$ 5,6548 e mínima a R$ 5,6228.

O dólar para dezembro ganhava 0,38%, a R$ 5,6815, após oscilar de R$ 5,6520 a R$ 5,6850.

