Dólar sobe com busca por segurança após Trump suspender negociação de pacote

O dólar se fortaleceu frente a maioria das moedas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruir os republicanos a pararem de negociar um pacote fiscal até depois da eleição presidencial, o que aumentou a busca por segurança. A moeda americana começou o dia em tendência de baixa, mas já vinha se recuperando após ter sido pressionado por discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. O DXY, que mede o dólar frente a seis moedas de economias desenvolvidas, subia 0,33%, a 93,822 pontos, no final da tarde em Nova York.

Trump rejeitou proposta democrata para mais estímulos à economia e disse que instruiu os republicanos a pararem de negociar o pacote fiscal. “Imediatamente após minha vitória, aprovaremos uma importante lei de estímulo que se concentra nos americanos trabalhadores e nas pequenas empresas”, escreveu o republicano em sua conta no Twitter. O BK Asset Management aponta que moedas e ações passaram a operar em forte queda com a declaração, que deve impedir ajuda a empresas e desempregados até dezembro, no mínimo.

“O anúncio inesperado matou altas no EUR/USD e USD/JPY e pode desencadear o início de uma contração mais profunda no apetite pelo risco”, afirma o BK Asset. A análise é a de que mesmo com a internação de Trump em virtude da covid-19, as expectativas pelo acordo apoiavam o mercado financeiro, algo que não ocorre mais agora. “Sempre existe a possibilidade de que ele mude de ideia em uma ou duas semanas, mas, por enquanto, esperamos mais perdas em ações e moedas”, conclui. O dólar diminuiu sua desvalorização frente à moeda japonesa e era cotado a 105,54 ienes no fim da tarde em Nova York.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse em entrevista ao Wall Street Journal que o banco está preparado para injetar novos estímulos monetários para apoiar a recuperação. O euro chegou a se fortalecer frente o dólar no dia, mas no fim da tarde cotado a US$ 1,1756.

Antes dos tuítes de Trump, Powell havia discursado sinalizando juros baixos por algum tempo. O ING avalia que Powell reiterou a incerteza no radar, o que tornaria esses estímulos algo importante para “garantir que a recuperação continue”. Para o banco, a ênfase de Powell em dizer que fazer pouco nessa frente é pior do que fazer muito parecia um apelo à classe política em Washington por um acordo, apesar das tensões bilaterais.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, falou hoje ao Parlamento Europeu que “o tempo é curto” para se chegar a um acordo quanto ao Brexit antes do fim do ano. O comissário apontou o dedo ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, por conta da introdução de uma lei que viola a legalidade do Acordo de Retirada, o que teria deixado os britânicos menos confiáveis. Além disso, indicou que um acordo pleno é fundamental, não sendo objeto de discussão. A libra teve a principal desvalorização dentre as moedas de economias desenvolvidas, e era cotada a US$ 1,2913 no final da tarde em NY.

