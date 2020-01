Dólar sobe ante rivais com tensão entre EUA e Irã no radar

O dólar subiu ante outras moedas fortes nesta terça-feira, 7, com os investidores à espera de informações mais concretas sobre os possíveis desdobramentos das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. O conflito entre os dois países cresceu na semana passada, quando um bombardeio americano no Iraque matou o general Qassim Soleimani, que comandava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do país persa.

Perto do horário do fechamento das bolsas de Nova York, o dólar subia a 108,55 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1146 e a libra esterlina caía a US$ 1,3123. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou o dia em alta de 0,35%, aos 96,005 pontos.

Em meio à tensão no Oriente Médio, o presidente americano, Donald Trump, disse nesta tarde que os EUA estão “preparados para qualquer retaliação do Irã” e que o país persa “deve sofrer as consequências” se atacar os EUA.

Já o primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, afirmou que os americanos não têm alternativa e devem retirar suas tropas do país. Antes, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, havia negado que o país tenha planos para sair do território iraquiano.

“Os olhos do mercado permanecem no Irã e em sua possível resposta ao assassinato de seu principal líder militar”, comenta Joe Manimbo, analista sênior de mercado do Western Union. O especialista também afirma que o dólar foi apoiado hoje pela divulgação da balança comercial dos EUA, que mostrou um recuo no déficit comercial ao menor nível em três anos.

Além disso, os investidores também monitoram as dúvidas que surgiram sobre a data de assinatura da chamada “fase 1” do acordo comercial sino-americano. O jornal Global Times informou que uma delegação chinesa deve viajar aos EUA na próxima semana, mas que ainda não há uma data específica para a assinatura. Na semana passada, o presidente americano, Donald Trump, havia dito que o acordo seria formalizado no dia 15 deste mês.

Ante divisas emergentes, o dólar avançava a 18,9070 pesos mexicanos e a 14,3210 rands sul-africanos, mas recuava a 59,7472 pesos argentinos, no final da tarde em Nova York.

O dólar australiano, por sua vez, caía a US$ 0,6868, em meio a preocupações de que os incêndios na Austrália afetem a perspectiva econômica do país.