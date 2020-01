Dólar sobe ante rivais com menor tensão EUA-Irã e acordo com China

O dólar subiu ante outras moedas fortes nesta quinta-feira, 9, em meio à menor tensão entre os Estados Unidos e o Irã. A divisa americana também foi apoiada pela confirmação da China de que a chamada “fase 1” do acordo comercial entre Washington e Pequim será assinada em 15 de janeiro.

Perto do horário do fechamento das bolsas de Nova York, o dólar avançava a 109,53 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1107 e a libra esterlina caía a US$ 1,3066. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de seis rivais fortes, fechou o dia em alta de 0,16%, aos 97,450 pontos.

Segundo fontes consultadas pela Dow Jones Newswires, a delegação chinesa que irá aos EUA na próxima semana para assinar o pacto preliminar terá dez integrantes, incluindo o ministro do Comércio e o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). De acordo com o presidente americano, Donald Trump, a próxima etapa das negociações não deve terminar até as eleições presidenciais americanas.

O mercado também reage positivamente ao menor temor de escalada no conflito entre os EUA e Irã. Hoje, segundo a Reuters, um foguete caiu perto da base aérea de Balad, no norte de Bagdá, mas sem deixar vítimas. O ataque à base utilizada por tropas americanas, no entanto, não foi reivindicado por nenhum grupo.

Na avaliação do Western Union, “os mercados estão se confortando com o esfriamento das tensões EUA-Irã após palavras conciliadoras do presidente Trump”.

Analista sênior de mercado do banco, Joe Manimbo comenta que o dólar também é apoiado por dados positivos do mercado de trabalho nos EUA que saíram nesta semana.

A libra, por sua vez, atingiu mínimas frente ao dólar após falas consideradas “dovish” do presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Mark Carney, pela manhã. A moeda britânica, no entanto, reduziu perdas após o parlamento do Reino Unido ter aprovado o acordo do Brexit.

Ante divisas emergentes, o dólar subia a 18,8688 pesos mexicanos e a 14,2475 rands sul-africanos, mas recuava a 59,8401 pesos argentinos, no final da tarde em Nova York.