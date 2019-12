Dólar sobe ante rivais, com libra fraca após novo temor de Brexit desordenado

O dólar avançou sobre outras moedas principais nesta quarta-feira, 18, com a libra ainda fraca em reação a novos temores de um Brexit desordenado. A moeda britânica, inclusive, já devolveu os ganhos obtidos a partir da sinalização, na semana passada, de que os conservadores obteriam ampla maioria nas eleições gerais do Reino Unido.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas de Nova York, o dólar tinha leve alta a 109,58 ienes, o euro caía a US$ 1,1119 e a libra recuava a US$ 1,3087. O índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, terminou o dia em alta de 0,18%, aos 97,400 pontos.

A atuação do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para impedir que o prazo de transição para a saída do Reino Unido da União Europeia se estenda para além de 2020 preocupa o mercado. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que as negociações comerciais da UE com os britânicos devem começar um dia após o Brexit, marcado para 31 de janeiro de 2020.

Segundo o Rabobank, no entanto, “muitos líderes da UE não acreditam que um acordo comercial entre o Reino Unido e a UE possa ser negociado antes do final do próximo ano”. O banco afirma, em relatório, que a depreciação da libra mostra que o mercado “está reavaliando suas observações iniciais pós-eleitorais de que uma forte maioria conservadora é consistente com a redução da incerteza política no Reino Unido”.

Fica no radar também a votação dos artigos de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara dos Representantes. No entanto, de acordo com Joe Manimbo, analista sênior de mercado do Western Union, “os mercados apostam contra a destituição” do líder da Casa Branca. De maioria republicana, o Senado do país deve barrar o processo.

Ante outras divisas emergentes, o dólar recuava a 14,3245 rands sul-africanos, a 18,0003 pesos mexicanos, mas subia a 59,7738 pesos argentinos, no fim da tarde em Nova York. De acordo com o jornal local Ámbito Financiero, porém, o dólar paralelo subiu a 76 pesos hoje na Argentina, um novo recorde nominal, ainda na esteira do anúncio de medidas econômicas do novo governo, que incluem um imposto sobre compras em dólares.